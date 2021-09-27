Orman Genel Müdürlüğü'nden AKP-MHP belediyelerine kıyak

Orman yangınlarına yeterli müdahalede bulunamadığı gerekçesiyle eleştirilen Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sahibi olduğu 155 aracı, daha önce yaptığı gibi açık artırma ile satıp gelirini yangınla mücadelede kullanmak yerine, hiçbir duyuru yapmadan AKP ve MHP’li belediyelere hibe etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Bu durum, kanunlara açıkça aykırıdır, görevi kötüye kullanmaktır, çürümüşlüğün resmidir” dedi.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre OGM son iki yılda elindeki 155 aracı belediyelere hibe etme kararı almış. Fakat sürece ilişkin tüm belediyelere bir duyuru yapılmadan araçların tamamı el altından AKP ve MHP’li belediyelere hibe edilmiş. AKP’li 123 ve MHP’li 32 belediyeye birer araç gönderilmiş.

CHP'li Torun, bütçesi ve personel sayısı azaltılan ve bu nedenle orman yangınlarıyla mücadelede yetersiz kaldığı ortaya çıkan OGM’nin araçlarının da AKP ve MHP’li belediyelere aktarılmasına ilişkin, “İktidarın çürümüşlüğünün resmidir” ifadesini kullandı. Bu araçların yurttaşların vergilerinden oluşan kaynaklarla alındığına dikkat çeken Torun, “Eğer hibe edilecekse tüm belediyelere eşit paylaştırılması gerekir. İktidar, devletin tüm kaynaklarını kendi belediyelerine aktararak, muhalefet belediyelerinde yaşayan vatandaşların hakkını gasp ediyor, oyunu alamadığı vatandaşa hizmet götürülmesini engelliyor." dedi.