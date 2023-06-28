Orman arazilerini ve arkeolojik sit alanlarını satışa çıkardılar

İktidar bir yandan lüks ve şatafat milyonlarca lira harcarken bir yandan da kamu arazileri haraç mezat satmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 28 ildeki toplam 503 arsayı satışa çıkardı.

Yapılan açıklamaya göre, 203 arsanın satışından en az 11 milyar 270 milyon TL gelir elde edilecek. Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sivas, Urfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Van’da bulunan 503 arsanın toplam büyüklüğü ise yaklaşık 2 milyon 879 bin 106 metrekare. Arsaların 18 Temmuz Salı ve 19 Temmuz Çarşamba tarihinde yüzde 35 peşinat, 48 ay vade ile satılacağı da açıklandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, satışa sunulacak arsalar arasında Adana’da konut, Ankara’da konut, ticaret, özel sağlık tesis alanı, Antalya’da konut, ticaret ve yol alanları, İzmir’de turizm, sosyal tesis, günübirlik turizm tesis ve konut, İstanbul’da konut, konut dışı kentsel çalışma alanları ve özel sağlık tesis alanları yer alıyor.

Ancak satışa çıkarılan arsaların imar planları ise tartışma yaratacak türden. Mersin Erdemli’de orman arazileri satışa çıkarıldı. Ayrıca, İstanbul Fatih’te arkeolojik alan ise konut alanı olarak satışa çıkarılırken Aydın Didim’de de arkeolojik alan satılacak.

Kocaeli Gebze ve Başiskele’de, İstanbul Büyükçekmece’de, Adana Sarıçam’da, İzmir Torbalı’da, Aydın Didim’de, Manisa Yunusemre’de, Mersin Mezitli’de ve Antalya Manavgat’ta satışa çıkarılan arsalar ise imar planlarında park, yol ve ibadethane alanı olduğu belirtiliyor. Ayrıca birçok kentte tarım arazileri de satışa çıkarıldı.