Orhan Pamuk’a ‘Veba Geceleri’ soruşturması: 'Atatürk ve bayrağa hakaret' iddiası

Yazar Orhan Pamuk hakkında 'Veba Geceleri' isimli kitabında Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiği gerekçesiyle şikayet edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, İzmir Barosuna kayıtlı bir avukatın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Orhan Pamuk savcılığa ifade verip Atatürk'e ve Türk Bayrağı'na hakaret etmediğini söyledi. Savcılık inceleme sonucunda dosyaya takipsizlik verdi ancak bu karara yapılan itiraz sonrası dosya Sulh Ceza Hakimliğinden geri döndü. Hakimlik, kitapta hakaret unsurları bulunduğunu söyleyince savcılık Orhan Pamuk hakkında tekrar soruşturma başlattı.