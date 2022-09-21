Orhan Pamuk halkı hafızasız mı sanıyor?

"AKP ordunun gücünü azalttı. Ve bu Başbakan Erdoğan’ın en başarılı olduğu konu. Ordunun gücünün azaltılmış olmasından mutluyum."

"Laikliğin korunması konusunda kaygılar var, ama bence ülke daha dindar bir hale gelmiyor. Bundan 10-20 yıl önce sokakta içki içen insanlar göremezdiniz."

"(Ergenekon davaları) Bu davaları ciddiye alıyorum. Darbe girişimlerine dair gazetelerde okuduklarımı ikna edici buluyorum ve Türk halkının da buna ikna olduğunu düşünüyorum. Hakimlerin, darbe girişimi iddialarını araştırmasını olumlu buluyorum”

"Benim Anayasa değişikliğindeki oyum evet... 12 Eylül anayasasından zaten memnun değilim. Anayasadan çok fazla anlamam çünkü siyasi ve hukuki bir belgedir. Ben, 12 Eylül'ün kendisinden memnun değilim. Bu anayasa değişikliklerine hayır diyenlerin bir kısmının, değişikliklerin iyi olduğunu düşündüklerine inanıyorum..."

Yukarıda alıntılanan sözlerin tamamı Orhan Pamuk'a ait, dahası da var ama bu kadarı yeterli...

Uzun yıllar öve öve bitiremediği AKP için yıllarca elinden geleni yaptı, yukarıdaki sözlerin bir bölümünü de ABD televizyonlarında dile getirdi, güzel güzel iktidarı övdü.

Erdoğan Şam'da namaz kılmak isterken, cihatçıların ve emperyalistlerin tüm gücüyle saldırdığı Suriye'de Devlet Başkanı Esad'a “İstifa et, yoksa senin sonun da Saddam ve Kaddafi gibi olacak" diyen mektubun yazıcılarından da oldu Pamuk.

Şimdi son kitabı üzerine t24'e yaptığı açıklamalarla kendini aklamaya mı çalışıyor bilinmez ama halkı hafızasız sandığı açık.

"Cesur değilim, korkuyorum ama korka korka konuşuyorum. Çünkü hiç konuşmamaktan daha çok korkuyorum. Utanıyorum… Osman Kavala hapiste, herkes hapiste, herkese eziyet ediliyor. Sadistlik, hunharlık, zalimlik örnek olsun haline gelmiş. Şarkıcı Gülşen’e yapılanlara bakınız. Bunlardan korkulmaz mı? İnsan olan korkar ama insan olan korkusundan utanır gene konuşur, gene konuşur. Osman Kavala içeride, HDP’nin yöneticileri içeride, ‘Orhan sesini çıkart’ diyorlar. Haklılar, çıkartmaya çalışıyorum, bu kadar çıkıyor” diyor örneğin şimdi.

Korka korka konuştuğunu söyleyen Pamuk, ABD kanallarına Erdoğan'ı överken, AKP'nin hukuksuz operasyonlarının arkasında dururken, 12 Eylül referandumuna evet derken, Esad'ı linç edilerek öldürülürsün diye tehdit eden mektuba imza atarken de korkuyor muydu bilinmez...

Yeni döneme hazırlanıyor Pamuk. Bu yüzden de "Altılı Masa’nın belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayını seveceğini” söylüyor.

Devam ediyor sonra, bu kez patronlara sesleniyor Pamuk.

"Bir ülkenin zenginleri, üstelik TÜSİAD’ları da var. Kendi aralarında örgütlenmişler, inanın bir sürü gazeteyi onlar kontrol ediyor. Bir sorumlulukları var, onlar da demokrasinin bir parçasıdır" iddiasında bulunuyor.

Burada da durmuyor, bir de sitem ediyor Pamuk, "Türk zenginlerin biraz daha cesur olmalarını beklerdim. Diyebilirler bana, sen oldun mu Orhan? Biraz daha açık sözlü olmaya çalıştım. Türkiye bakın bu sessizlikle, bankasını, malını, her şeyini, değerini kaybediyor. O burjuvazi de servetini dünya genelinde kaybetti.” ifadesini kullanıyor.

Pamuk çarpıtıyor, AKP'nin 20 yıllık saldırısı sırasında kendisi nobele konup AKP demokrasisi överken, Türkiye'nin patron sınıfı da emekçi halkın tüm kazanımlarını yok edip tarihinin en büyük kâr rekorlarını kırdı, kırmaya da devam ediyor.

Peki, neden böyle bir "vefasızlık" içinde Pamuk... O da röportajın içerisinde saklı. Pamuk, AKP'nin artık bittiği, gideceği duyumunu aldığını söylüyor, bu duyum da yeni gemiye yelken açmasına yetmiş anlaşılan.