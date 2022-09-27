Orhan Gencebay’dan Aleyna Tilki’ye ‘en iyi kadın şarkıcı’ ödülü

Şarkıcı Aleyna Tilki, NR1 Video Müzik Ödülleri'nde ödül aldı. Aleyna Tilki'ye ödülünü ise Orhan Gencebay verdi.

Sosyal medya hesabından ödül törenini paylaşan gazeteci Ertuğrul Özkök ,"İşte budur, Orhan ağabey ve Aleyna aynı sahnede. Ödülü alan konserleri yasaklanan Aleyna Tilki. Veren Orhan Gencebay. Bazıları onu iktidar sanatçısı diye eleştiriyor. Beyler o Orhan Gencebay. Bu müzik aleminin ağabeyliği en hak etmiş sanatçılarından. Aleyna ödülü onun elinden aldığı için 'Benim için onurdur' dedi. Orhan Gencebay' Bu ödülü sana verdiğim için sevindim' dedi. Daha nasıl bir destek olur ki. İşte budur" ifadelerini kullandı.

Konserleri iktidar tarafından yasaklanan Tilki'ye yandaş Gencebay'ın ödül vermesini bu mesajla duyuran Özkök, gelen tepkilerin ardından bugün bir yazı kaleme aldı, benzer ifadeler kullanmayı sürdürdü.