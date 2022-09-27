'Soylu istifasını sundu' haberi sonrası üst üste açıklamalar

Bugün Milli Gazete'de yer alan haberde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dünkü Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sunduğu öne sürüldü.

Haberde, "Kulislerden edinilen bilgilere göre Erdoğan'ın Soylu'nun affını kabul ettiği belirtirken, bazı çevreler bu talebi şimdilik cebinde beklettiğini ifade ediliyor" denildi.

'Külliyen yalan'

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, görüştüğü bir kaynağının Soylu'nun istifa ettiği iddiasını kesin bir dille yalanladığını aktardı.

Yılman, şöyle yazdı:

'Az önce “işin içinde” olan 1 kaynağımı aradım.

Aynen şöyle dedi;”Külliyen yalan! Kabinede tek kelime iması bile olmadı”

Ve ekledi;”Kimse inanmasın artık bu dedikodulara!Çünkü ne Soylu görevi bırakır ne de Erdoğan onu!”

'Yakın çevresi doğrulamıyor'

Gazeteci İsmail Saymaz da 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yakın çevresi istifa iddialarını doğrulamıyor' dedi.

Soylu'nun ekibinden yalanlama

Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ekibi, medyada yer alan 'Soylu istifa etti' haberlerini yalanlıyor. Bakanın görevinin başında olduğu ifade ediliyor" ifadesini kullandı.