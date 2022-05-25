Orhan Aydın'a saldırı davası ertelendi

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) İstanbul Kartal'da düzenlediği miting günü sanatçı Orhan Aydın'a bir kafede saldırı düzenlenmişti. Saldırıyı gerçekleştiren Oğuz Bozkurt başka suçlardan cezaevinde tutuklu bulunurken, saldırı nedeniyle bugün hakim karşısına çıkacaktı. Saldırganın avukatı duruşmaya mazeret bildirerek ertelenmesini talep etti. Duruşma Eylül ayında görülecek.

Aydın bugün yapılacak duruşmaya ilişkin "Bana saldıran Oğuz Bozkurt adlı 45 suçtan sanık, Sakarya cezaevinde tutuklu olduğu, avukatı mazeret beyan ettiği için dava 9. aya ertelendi. Adalet ARIYORUZ adalet!" mesajını paylaştı.