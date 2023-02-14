Orhan Aydın, 'Süleyman Soylu'ya hakaret' iddiasıyla açılan davadan beraat etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği iddiasıyla geçtiğimiz Eylül ayında hakkında kamu davası açılan sanatçı Orhan Aydın, söz konusu davadan beraat etti.

Aydın'a dönük, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda kullandığı "Bugüne kadar ortaya çıkmış ve ülkenin hemen hemen tamamının suçlu bulduğu (çeteci-katil-hırsız-rüşvetçi-uyuşturucu baronu) kişilerin hepsi ile fotoğrafı olan Süleyman Soylu'yu koruyan kim... Bilen var mı?" ifadeleri nedeniyle 'Soylu'ya hakaret' iddiasıyla kamu davası açılmıştı.

Mahkemenin gerekçeli kararında, söz konusu ifadelerin kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı, parantez içinde yazılan ifadelerin de mağdura yönelik söylenmediği gerekçesiyle suçun yasal unsurlarının oluşmadığı ve Aydın hakkında beraat kararı verildiği kaydedildi.