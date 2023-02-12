Eylem Aydın Yetiş Muğla'da toprağa verildi: 'Vicdanlı insanlar kazanacak'

Tiyatro sanatçısı ve yazarımız Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın Yetiş Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay'da yıkılan bir binada enkaz altında kalmıştı.

Orhan Aydın, kurtarma çalışmaları için yardım çağrısında bulunmuş ve yetkililerden enkaza vinç sevk edilmesini talep etmişti. Ancak günlerce vinç gönderilemedi.

Yetersiz müdahale nedeniyle kurtarılamayan Eylem'in cansız bedeni dün sabah saatlerinde enkaz altından çıkarılmıştı.

Eylem Şafak Aydın Yetiş bugün Muğla'da Ataköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'Bu hırsızlar, bu talancılar, saltanat seviciler kaybedecek'

Cenaze töreninde konuşan Orhan Aydın, "Ülkemiz büyük bir acı yaşıyor. Ne ilk ne son, biliyoruz. Çocuğumu enkaz altından çıkartmaya çalışırken yaşadım, vicdanlı insanlar kazanacak. Bu hırsızlar, bu haramiler, bu talancılar, bu saltanat seviciler kaybedecek" dedi.

'Biz bu katillerden hesap soracağız'

Törene Eylem'in sevenleri ve yakınlarının yanısıra çok sayıda sanatçı, aydın ve siyasi parti temsilcisi de katıldı.

Şair Ataol Behramoğlu da, "Bizim gibi düşünenlerin görevi ölüme karşı yaşamı savunmaktır" dedi. Behramoğlu, "Günlerce sonucu bekledik, maalesef olmadı. Burada yatan çocuğumuz bir cinayetin kurbanıdır. Bu cinayeti işleyenler on binlerce insanın katilidir. Biz bu katillerden hesap soracağız. Eylem'e söz veriyorum, Sanatçılar Girişimi'nden arkadaşlarımızla beraber söz veriyoruz, senin acın yerde kalmayacak. Yaşam düşmanlarına karşı bütün enerjimizle sonuna kadar mücadele edeceğiz ve kazanacağız" ifadesini kullandı.