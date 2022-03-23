Orhan Aydın Şavşat Kaymakamı'ndan davacı oldu: 'Meydan boş değil'

Artvin Şavşat Kaymakamlığı, Halk TV'de yayınlanan "Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar" programının Şavşat Efkar Tepesi'nde gerçekleştireceği canlı yayına izin vermemişti. Canlı yayına izin verilmediğini belirten Serhan Asker, "Tiyatrocu Orhan Aydın yayına çıkacağı için izin vermiyoruz dediler. TKP'li olduğu için. Orhan Aydın'ın yayında olmasının ne sakıncası olabilir ki" demişti.

Konuya dair açıklamada bulunan sanatçı Orhan Aydın, kendisini gerekçe gösterip canlı yayın yapılmasına izin vermeyen Şavşat Kaymakamı'ndan davacı olduğunu duyurdu.

Aydın, sosyal medya hesabından, "Görkemli Hatıralar canlı yayınını, beni gerekçe göstererek yasaklayan ve baskı oluşunca inkar eden bu zat, ifade ve sanat üretme özgürlüğüme karşı düşmanca davranmıştır. Meydan boş değil" dedi.