Orhan Aydın kendisine gelen 'ahlaksız teklifi' ifşa etti: Satılık değilim

Tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın Twitter hesabından kendisine gelen "ahlaksız teklifi" ifşa etti.
Aydın kendisine gelen teklifi şu sözlerle duyurdu:
"Telefondaki ses... ‘Ağabey sosyal medya hesaplarını kapat gel istediğin rakama yeni dizi ve filmlerde birlikte çalışalım...’
Yanıtım… ’Bu arsızlık için seni aracı kılan kımıla söyle… satılık değilim… olmadım… olmayacağım…"
Telefondaki ses..‘Agabey sosyal medya hesaplarını kapat gel istediğin rakama yeni dizi ve filmlerde birlikte çalışalım..’— orhan aydın (@orhanaydin6) February 1, 2023
Yanıtım..’Bu arsızlık için seni aracı kılan kımıla söyle..
satılık değilim..
olmadım..
olmayacağım..’