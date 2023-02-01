Hayko Cepkin'den Cüneyt Özdemir'e: 'Yaaaaa hadi be oradan'

YouTube yayıncısı Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, seçim verilerini canlı yayınla aktaracağını duyurdu.

"Anadolu Ajansı, tarihinde ilk defa seçim günü bir YouTube kanalı ile veri paylaşacak. O da biziz. Yani ana akım medyadan geri kalmayacağız. Ayrıca merkezlerinde bir muhabirimiz de hazır bulunacak. Şaşırtıcı ama güzel bir gelişme. Çok teşekkür ediyoruz" diyen Uğur'a yanıt veren Özdemir, verilerin kendileriyle de paylaşıldığını, mesajda bilginin doğru olmadığını söyledi.

Özdemir konuya ilişkin yaptığı yayında "Biz zaten yapıyoruz Oğuzhan tüm tarihi kendiyle başlatıyor. Yok Hayko konuk olacakmış yok bilmem ne" ifadesini kullandı.

Bu mesajın ardından Hayko Cepkin, "Mesele kalabalık olmak değil ki en güvenilir olanın seyredilmesi. Herkesin ortak bir derdi var o da gerçek ve güvenilir olan kim ise onu seyredip güvendiği bir yerden bilgiye ulaşmak. Oğuzhan studioda kimse olmadan da geceyi net yürütür. Konuk işi benim geyiğimdi zaten" paylaşımında bulundu.

Özdemir'in "Hayko Bey bizim yayına da bekleriz… Sizin gibi insanlar bizim zenginliğimizdir. Ne kadar çok farklı kanal olursa o kadar iyi ayrıca" yanıtına tepki gösteren Cepkin, "Yaaaaa hadi be oradan sen de, 'sizin gibi insanlar'a karşı 'bizim gibi insanların' falan cümleye bak. Ben buna çakma nezaketli maval okuma derim. Ömrüm bu cümlelerle uğraşmakla geçti. Bende işlemez" ifadesini kullandı.