Örgütlenen öğretmenler tüm haklarını kazandı

Birlik Sendikası, Ankara'da bulunan bir okulda daha sözleşme görüşmelerine dahil oldu. Çalıştıkları okul patronu tarafından istifaya zorlanan öğretmenler, Birlik Sendikası'na üye olmalarının ardından tüm haklarını kazandı.

Birlik Sendikası, kazanım sağlayan bir öğretmenin konuya dair mesajını sosyal medya üzerinden paylaştı. Söz konusu mesajda "Sendika avukatı sağ olsun öyle bir korku salmış ki üstlerine, her kuruşumuzu alacağını biliyordu patron. Ve görüşmenin sonunda resmen bize başka bir şey istemeyin diye yalvarmadığı kaldı" ifadeleri dikkat çekti.

Birlik Sendikası'nın paylaşımı şöyle:

Ankara'da üyelerimizin bulunduğu bir okulda daha sözleşme görüşmelerine dâhil olduk;istifaya zorlandığı için çaresiz hisseden öğretmenlerin,üyemiz olmasının ardından tüm haklarını almasını sağladık! Öğretmenimizden gelen mesajı,onayını alarak paylaşıyoruz!#gücümüzbirligimizdir pic.twitter.com/XJfmCbCWOC — Birlik Sendikası (@birliksendikasi) June 24, 2022

Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

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