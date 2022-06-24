Örgütlenen öğretmenler tüm haklarını kazandı

Birlik Sendikası, çalıştıkları okulun patronu tarafından istifaya zorlanan öğretmenlerin örgütlenerek tüm haklarını kazandığını duyurdu.

Haber Merkezi

Birlik Sendikası, Ankara'da bulunan bir okulda daha sözleşme görüşmelerine dahil oldu. Çalıştıkları okul patronu tarafından istifaya zorlanan öğretmenler, Birlik Sendikası'na üye olmalarının ardından tüm haklarını kazandı

Birlik Sendikası, kazanım sağlayan bir öğretmenin konuya dair mesajını sosyal medya üzerinden paylaştı. Söz konusu mesajda "Sendika avukatı sağ olsun öyle bir korku salmış ki üstlerine, her kuruşumuzu alacağını biliyordu patron. Ve görüşmenin sonunda resmen bize başka bir şey istemeyin diye yalvarmadığı kaldı" ifadeleri dikkat çekti.

Birlik Sendikası'nın paylaşımı şöyle:

Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

Telefon: 0 530 662 52 36

E-posta: [email protected]birliksendikasi.org

Twitter: @birliksendikasi.org

Facebook: @BirlikSendikasi

Instagram: birliksendikasi

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