Açlık sınırı 6 bin 779 lira oldu, yoksulluk sınırı 20 bin TL'yi aştı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak hesapladığı açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk hissine kapılmadan karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının Haziran 2022 sonuçları açıklandı.

Açlık sınırı haziran ayında bir önceki aya göre 314 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 420 lira artarak 13 bin 361 liraya yükseldi, yoksulluk sınırı da 736 lira daha artarak 20 bin 140 lira çıktı.

Geçen yıl haziran ayına göre ise açlık sınırı 3 bin 311 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 4 bin 877 lira arttı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı son bir yılda toplam 8 bin 215 liralık artış gösterdi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun raporunda öne çıkanlar şöyle:

"Ankara’da en fazla alışveriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlarına göre, sağlıklı beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 18 lira azalırken, son bir yılda ise 705 lira artarak bin 727 lira oldu.

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 17 lira arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise 93 liralık artışla 178 lira oldu.

Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama haziranda bir önceki aya göre 317 lira artarak bin 893 liraya yükseldi. Son bir yıllık dönemde ise bin 66 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para haziranda 84 lira azaldı, geçen yılın aynı ayına göre ise 84 lira artarak 455 lira oldu. Sebze harcamasının parasal tutarı da haziranda önceki aya göre 9 lira azaldı, geçen yılın aynı ayına göre ise 559 lira artarak 824 lira oldu.

Haziranda, 86 lira artarak 704 liraya yükselen ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama son bir yılda 245 lira arttı. Pirinç ve bulgur harcamaları haziranda 8 lira, son bir yılda ise 163 lira artarak 251 liraya yükseldi. Yağ için yapılması gereken harcama ise haziranda 16 lira daha artarak 227 liraya çıktı.

Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama da haziranda 24 lira azalarak 378 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise 5 lira artarak 142 liraya yükseldi.

Yetişkin erkek için 2.800, yetişkin kadın için 2.200, genç için 3.000 ve çocuk için de 1.600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre haziranda açlık sınırı yetişkin erkek için bin 979 lira, yetişkin kadın için bin 554 lira, çocuk için bin 128 lira ve genç için de 2 bin 118 lira oldu."

Gıda dışı harcamalar

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini “yoksunluk hissi duymadan” karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da haziranda 420 liralık artışla 13 bin 361 liraya yükseldi.

Giyim ve ayakkabı için yapılması gereken harcamanın 873 lira olduğu haziranda, barınma (kira dâhil) harcamaları 2 bin 895 liraya yükseldi. Ev eşyası harcamaları bin 786 lira, sağlık harcamaları 546 lira oldu. Ulaştırma harcamaları 3.701 liraya kadar çıktı, haberleşme harcamaları 616 lira, eğlence ve kültür harcamaları 515 lira oldu. Eğitim harcamaları 336 liraya yükselirken, tatil harcamaları 1.266 lira, diğer mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 868 lira olarak hesaplandı.

Yoksulluk sınırı

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı (içki ve sigara harcamaları hariç) ise haziranda 736 lira daha artarak 20 bin 140 liraya yükseldi."