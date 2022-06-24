Nebati: Dengeli şekilde büyüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gelire Endeksli Senet'e (GES) ilişkin açıklamada bulundu.

GES'e toplamda 83 bin 816 kişinin katıldığını açıklayan Nebati, GES'e 5 milyar liralık talep beklendiğini ve şu ana kadar 6.6 milyar liralık talebin geldiğini söyledi.

Nebati'nin gerçekleştirdiği açıklamada öne çıkanlar şöyle:

'Dengeli şekilde büyüyoruz'

"Ek bütçe teklifimiz plan bütçe komisyonunda kabul edildi. Uygulamaya aldığımız Türkiye Ekonomi modeli sayesinde ülkemiz dünyadan önemli ölçüde pozitif olarak ayrıştı.

Türkiyemiz pandemi sınavını başarıyla atlatmakla kalmamış, büyüme başarısını sürdürmeye devam etmektedir. İlk çeyrekte yüzde 7.3 büyüme ile dengeli şekilde büyüyoruz. Uluslararası kuruluşlar 2022 yılı büyüme tahminlerini ülkemiz için yukarı yönlü revize yapıyor. 250 milyar dolarlık ihracat hedefimize daha kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyorum."

'Alım gücünün zorlandığının farkındayız'

"Her konuşmamda ısraren söylediğimiz tespit var. Enflasyon. Mücadele ediyoruz. Birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon. Bu mücadeleden de galip gelecek hep beraber bizler olacağız. Özellikle petrol, doğal gaz, kömür fiyatlarının olağanüstü artması enerjinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Zor her zaman oyunu bozar. Enflasyonist baskıların tüm dünyada arttığını görüyoruz. Alım gücünün zorlandığının farkındayız. Bunun en aza indirilmesi için gerekli adımları hızlı bir şekilde attık ve atmaya devam edeceğiz. KDV indirimlerine gittik."