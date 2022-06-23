Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla ilgili açıklama yaptı.

Nebati "Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz" dedi. Bakan "Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz.90’lı yıllarda kronik bir sorun haline gelen enflasyonu, iktidara geldiğimiz andan itibaren uyguladığımız ihtiyatlı politikalarla düşürdüğümüz gibi tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.