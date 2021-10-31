Ordu'ya yeni maden sahası: 'Yaşam alanları talan ediliyor'

45 ilde 181 alanda maden için arama ihaleleri ve işletme süreci başlatıldı.

Madenlere karşı mücadele yürütülen Ordu'yu da kapsayan karar için Ordu Çevre Derneği "Kent, bütün ilçeleriyle maden, HES, taş ocaklarıyla yaşanmaz hale getirilmeye devam ediliyor. Bir ilçemizde daha maden sahası ihale edilecekler kapsamına alındı" dedi.

İkizce ilçesinde İkizce-Ünye arasında olduğu belitilen maden sahasının üzerinde "kapalı orman ve devlet avlağı" bulunduğu söylenirken, "Geleceğimiz tehdit altında" denildi.

'Doğanın ve yaşam alanlarının talan edilmesi durmalı'

Dernek açıklaması şöyle:

"Aynı tarihte Ünye, Korgan, Fatsa, Kumru arasında bir alanın da ihalesi var. 45 ile 181 alanda yapılacak ihaleler ve işletme çalışmaları yerli ve yabancı şirketlere hizmet anlamına gelmektedir. Bu çalışmalar ekolojik yaşamı tehdit ediyor. İklim değişikliğini tetikliyor. Bu zamana kadar yapılan maden işletmelerinin ormanlara, suya, tarım arazilerine verdikleri zararları yakından biliyoruz. Artık yeter. Doğanın ve yaşam alanlarının talan edilmesi durmalı, geleceğiz yok edilmemelidir. Ordu Çevre Derneği olarak toprağımıza, suyumuza, ormanımıza; geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz."

TEMA Vakfı, daha önce Ordu'nun madencilik raporunu açıklamış, fındık ihracatının merkezi olan kentin yüzde 74’ünün madenlere ruhsatlı olduğunu duyurmuştu.