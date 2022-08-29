Ordu'da yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı: 17 yaralı

Ordu'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı.

Haber Merkezi

Ordu'nun Ulubey ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı bir kaza yaşandı.

Kazada 17 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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