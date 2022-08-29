Ordu'nun Ulubey ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı bir kaza yaşandı.
Kazada 17 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)
Haber Merkezi
Ordu'da yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı: 17 yaralı
Ordu'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı.
Haber Merkezi
Ordu'nun Ulubey ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı bir kaza yaşandı.
Kazada 17 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)