Hafriyat kamyonunun çarpması sonucu bir kadın yaşamını yitirdi

Aksaray’da Kiraz Çelik (60), iddiaya göre, Aksaray Belediyesi’nin yol çalışması sırasında geri geri gelen bir hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi.

ANKA'dan Kemal Onur Atalay'ın haberine göre kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Aksaray’ın Şifahane Mahallesi’ndeki 3152. Sokak’ta meydana geldi. Şifahane Mahallesi’nde ikamet eden Kiraz Çelik, evdeki çeşmeden akan suyu içme suyu olarak kullanamadığı için yanına aldığı plastik bidonlarla mahalledeki çeşmeye gitti. Bidonlarını dolduran Çelik, iddiaya göre, dönüş yolunda Aksaray Belediyesi’nin yol çalışması sırasında geri geri gelen bir hafriyat kamyonunun altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, Çelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik’in cenazesi, olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Hafriyat kamyonunun sürücüsü R.Y. (57), gözaltına alındı ve polis merkezine götürüldü.