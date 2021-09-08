Ordu'da yeni maden sahaları ihaleye açılıyor 

Ordu Çevre Derneği yaptığı açıklamada Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilecek alanın Fatsa, Çatalpınar, Korgan ve Ünye arasında büyük bir alanı kapsadığını belirtti.

Yayımlanan duyuruya göre ihalenin 2021 yılı içinde yapılacağının anlaşıldığını belirten Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu açıklamasında, “Yayımlanan duyuruda ihale şartnamesi de yer alıyor. Bu şartnamede ihalenin 17.12. 2021 tarihinde saat 9.30’da Ankara’da yapılacağı belirtilmektedir. İhale edilecek alanı gösteren haritadan da anlaşıldığı gibi Çatalpınar, Korgan, Fatsa, Ünye arasında, Çatalpınar merkezi de içine alarak Akkaya, Küçükköy, Salihli, Geyikçeli, Tekkeköy, Fizme, Madenköy arasındaki alan içine Arpalık, İslamdağ, Karahamza mahallelerini (köylerini) almaktadır. IV. Grup kapsamında olan alanın büyüklüğü 6316,33 dönüm.” bilgisi verildi.

Maden çeşitliliğine göre yeniden değerlendirilecek

ORÇEV’in açıklamasında ihale şartnamesinden ayrıntılara da yer verildi. “Ordu İlindeki 3393978 Sayılı IV. Grup Maden Sahasının Bentonit Ara/Uç Ürün Üretimine Yönelik Tesis Şartlı İhale Edilmesine İlişkin Şartnamesi’nin 14. sayfasında işletme sırasında altın, gümüş, kurşun, çinko, bakır, demir tespit edilmesi durumunda ek protokol yapılacağı belirtilmektedir. Bu da bentonit dışında diğer maden işletmelerinin de olacağının habercisi demektir. Bu tür ihalelerin devam edeceğini biliyoruz. Şimdiden toprağımızı suyumuzun korumak için mücadeleyi büyütmek zorundayız.” denildi.

İhaleler devam edecek

ORÇEV'in açıklamasında “Ordu’nun yüzde 80’i maden sahası ilan edildi. Bu alanlar parça parça ihale edilecek. Yapılmak istenen ihale bölgesi incelendiğinde tarım arazilerin olduğu anlaşılacak. Derelerin de çok olduğu bölgede tarım ve ormanlar yok edilirken su kaynaklarımız da kirletilecek. Fatsa’daki maden sahasının olumsuz etkilerine tanık olduk. Yeni maden sahaları bölgeyi yaşanmaz hale getirecek. Fatsa’da var olan maden sahasının büyütülmek istenmesi, yine maden sahası yanında başka bir maden sahası için ÇED sürecinin başlatılmış olması da dikkate alındığında tehlikenin büyüklüğü daha iyi anlaşılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

İhaleler durdurulmalı

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu tehlikeye dikkat çekerek ihalelerin iptal edilmesi için mücadele çağrısı yaptı. Çağrıda “Fatsa’daki maden sahasının büyütülmek istenmesi yanında yine yanında başka bir maden sahası için ÇED sürecinin başlatılmış olması da dikkate alındığında tehlikenin büyüklüğü daha iyi anlaşılacaktır. Bu nedenle ihalelerin iptal edilmesi için mücadelemizi büyütmek zorundayız” denildi.