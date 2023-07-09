Ordu'da sağanak: Dere taştı, caddeleri su bastı

Meteoroloji’nin sabah saatlerinde yaptığı şiddetli yağış uyarısının ardından Ordu’da, sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, Altınordu ilçe merkezinden geçen Bülbül Deresi üzerindeki Kemer Köprüde taşkın meydana geldi. Yağış nedeniyle dere üzerindeki 4 köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapatıldı

DHA'da yer alan habere göre Ordu'da etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen Bülbül Deresi'nin taşma riski taşıdığı belirtildi. Bu nedenle Ordu-Giresun ve Ordu-Samsun istikametleri trafiğe kapatıldı. Karadeniz Sahil Yolu'nun ulaşıma kapatılmasının ardından trafik, kentin üst tarafından geçen çevre yolundan sağlanmaya başladı. Bazı noktalarda da su baskınları yaşandı.