Ordu’da maden talanı: Yaylalara giriş yasaklandı, protesto eden köylülerden şikayetçi oldular

Ordu’nun Aybastı ilçesi ile Korgan ve Perşembe Yaylası çevresinde yürütülen altın madeni sondaj çalışmaları nedeniyle bölgede giriş kısıtlamaları uygulanmaya başlandı.

Sözcü'den Bahar Kurşun'un haberine göre, patron Emrullah Turanlı’nın sahibi olduğu Taşyapı’nın iştiraki Taşzemin tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yaylalara bir ay süreyle girişin yasaklandığı ve yaklaşık 2 bin hektarlık alanın kapatıldığı belirtildi. Bölgede 220 noktada sondaj yapılmasının planlandığı ifade edilirken, jandarma ekiplerinin de sahada güvenlik önlemleri aldığı aktarıldı.

Köylülerden şikayetçi oldular

Bölge halkı ve çevre örgütleri ise maden çalışmalarına karşı tepkilerini sürdürüyor. Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, köylülerin yaylalara girişinin engellendiğini ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların da alana alınmadığını belirtti. Öte yandan şirket yetkililerinin, protestolar sırasında karot sandıklarına zarar verildiği iddiasıyla köylüler hakkında “mala zarar verme” ve “hakaret” suçlamalarıyla şikâyetçi olduğu, yaklaşık 10 milyon dolarlık zarar iddiasında bulunduğu öğrenildi.