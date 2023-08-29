Ordu'da kadın cinayeti: Eski eşi tarafından sopayla darp edilen kadın yaşamını yitirdi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde eski eşi tarafından sopayla darp edilen kadın, hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, 39 yaşındaki Ayşe Ç. ile evine gelen 48 yaşındaki eski eşi M.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. M.B. tartışma sırasında Ayşe Ç'yi sopayla darp etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olay yerinde gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. (AA)