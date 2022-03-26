Ordu'da heyelan: 3 ev yıkıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Kar yağışının ardından yumuşayan toprak örtüsü sonucu oluşan heyelan nedeniyle, Malcuk Sokak'ta bulunan 5 evden 3’ü yıkıldı.

Heyelan nedeniyle yıkılan evler toprak altına kalırken, Erol Türkmen isimli vatandaşın evi yıkılıp yanmaya başladı. Heyelan sonucu 4 adet büyükbaş hayvan da telef oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler sokağın giriş ve çıkışlarını kapatılırken, mahalledeki mezarlarda da kayma meydana geldiği öğrenildi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Güzelyalı Mahallesi Mahlcuk Sokak'ta sabah 08.00 sıralarında son günlerde yağan aşırı kar erimesine bağlı olarak bir toprak kayması sonucu, sokağımızda ikamet eden 5 vatandaşımızın 3’ünün evinin ve bir ahırın göçük altına kaldığına şahit olduk” dedi.

'Toprak hareketliliği devam ediyor'

Tören, teknik heyetten altıkları bilgiye göre toprak hareketliliğinin halen devam ettiğini öğrendiklerini ifade ederek, “Alınan tedbirler ile mevcut toprak kayması sonrası elektrik kontağından çıkan yangın ve yıkımlar sebebiyle büyük hasar oluştu. Sokakta bulunan 5’inci evimiz de halen devam etmekte olan toprak kayması nedeniyle risk altında. Gerekli tedbirler alınmış ve bundan sonraki süreçte tahliye ve diğer tedbirlerle birlikte burada hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için önlemlerimiz alınacaktır” diye konuştu. (İHA)