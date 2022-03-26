Atık işçileri isyan etti: 'Sürekli ceza kesiyorlar, aylarca nasıl iş arayalım?'

İzmir'de hurdacılık yapan Müslüm ve Hasan çöpten kağıt, plastik gibi maddeler toplayarak geçimini sağlıyor. Topladıklarını hurdacıya verip para karşılığında para alıyorlar.

Günde 8-12 saat arasında çalışıp, 100-200 lira arasında kazandıklarını söyleyen ve "Bazen hiç kazanmadığımız da oluyor" diyen Müslüm, son zamanlarda işlerinin kötüleştiğini anlatıyor. TKP Karataş Semt Evi'ne gelen hurdacılar, "Büyük marketler birkaç aydır karton, plastik vermiyor. 'Belediyeye veriyoruz' diyorlar. Bizim rızkımızı neden belediye yesin? Bizden daha büyükler ama bizim ekmeğimizi de yiyorlar" diyor.

'Belediye ceza kesiyor'

Belediyenin "Hurdacılık yapmak yasak" diyerek kendilerine ceza kestiğini de anlatan Müslüm, "Ben hırsızlık yapmıyorum. Neden ceza kesiyorlar. Kardeşimin elinden 2 kere çekçekini aldılar. Bugün bir çekçek 400 liraya mal oluyor. Cezalar da 300-500, artık ne denk getirirlerse" diyor. Bazen motorlarının bağlandığını söyleyen hurdacılar, "Bunlara gerek yok ki, biz kimsenin tavuğuna kış demiyoruz. Hem çöpü temizliyoruz, ayırıyoruz" diye anlatıyor.

'Aylarca nasıl iş arayalım, bekleyelim?'

İşsizlikten Maraş'tan İzmir'e göçen hurdacılar, geçtiğimiz Ekim ayında atık depolarına başlatılan operasyonlarla işlerinin giderek kötüleştiğini, baskıların artığını söyleyerek hayat şartlarını şöyle anlatıyor:

"Kirada oturuyoruz ama evin doğru düzgün çatısı bile yok. İkimizde de 2'şer çocuk var. Bazen yağmur yağınca içeri su giriyor. Yakmaya odun bulamadığımız oluyor. Bebek bezi, mama almak kolay mı? Birimize 2 bin lira elektrik geldi. Nasıl ödeyelim? AKP ilçe teşkilatından eve ziyarete geldiler. Sosyal medyaya 'gariban' diye yazıp para toplamışlar diye duyduk. Bize 2 poşetle geldiler. Aslında bunlara da gerek yok. Ya çalışacağım, ya dileneceğim ya da çalacağım. Hangisini yapayım?

'İş versinler o zaman bize' diyince, 'İŞKUR var' diyorlar. Aylarca nasıl iş arayalım, bekleyelim? Ne yiyip içelim? Kaç ay iş bekleyen insanlar var. Ben aslında çaydanlık ustasıydım Maraş'ta. Mecburen geldik. Ama umutluyuz. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Oğlumun ismi Umutcan."