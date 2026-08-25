Orduda endişeye, bakanlar arasında tartışmaya neden oldu: İsrail beş uçurtmadan niye bu kadar korktu?

Gazze'de Filistin ile İsrail'i ayıran sınırda uçurulan birkaç uçurtma, hem endişeye hem de tartışmaya neden oldu.

7 Ekim tarihli Aksa Tufanı ve sonrasında İsrail'in başlattığı soykırım esnasında İsrail Savunma Bakanı olan Yoav Gallant'ın yaptığı açıklamalara, güncel Savunma Bakanı Israel Katz'dan tepki geldi.

İsrail'i korkutan beş uçurtma: Endişenin nedeni ne?

Cumartesi günü Kibbutz Nir Oz yakınlarında dört, pazar günü ise bir uçurtma engellendi. Oysa Gazze sınırından uçurulan bu uçurtmalar herhangi bir patlayıcı taşımıyordu.

Ancak İsrail ordusunun, Hamas'ın bir sonraki saldırısını uçurtmalar üzerinden planlayabileceğinden endişe ettiği haberlere yansıyor. İsrail merkezli Kanal 12'nin aktardığına göre ordu, Hamas'ın uçurtma saldırılarına başlama olasılığını değerlendiriyor, İsrail'in bu tür bir "tehdidi" tespit etme ve buna yanıt verme yeteneğini test ettiğinden şüpheleniyor.

İsrail'in duyduğu bu endişenin nedeni ise Hamas'ın geçtiğimiz yıllarda uçurtma kullanarak gerçekleştirdiği saldırılar. Daha öncesinde patlayıcı veya yanıcı maddeler taşıyan yüzlerce uçurtmayla İsrail'e çeşitli saldırılar gerçekleştirilmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından hafta sonu ortaya çıkan uçurtmalar, sınırda hareketliliğe yol açtı. İsrail ordusu dün Gazze sınırı yakınlarındaki vatandaşlarını, tehlikeli maddeler taşıyabilecekleri ihtimaline karşı uçurtma ve balonlar da dahil olmak üzere şüpheli nesnelere yaklaşmamaları konusunda uyardı.

'Hamas giderek güçleniyor ve uçurtma olayları başlıyor'

7 Ekim tarihli Aksa Tufanı ve sonrasında İsrail'in başlattığı soykırım esnasında İsrail Savunma Bakanı görevinde bulunan Yoav Gallant, bu gelişmelerin ardından dün çeşitli açıklamalarda bulundu.

Gallant, İsrail'in Gazze'deki konumunu "olabilecek en kötü durum" olarak nitelendirdi ve Tel Aviv hükümetini Gazzelilerin uçurtma uçurmasını engelleyemediği için eleştirdi.

İsrail radyo istasyonu 103FM'e konuşan Gallant, Hamas'ın güçlendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Olabilecek en kötü durumdayız: Gazze Şeridi'nin yarısı İsrail'in elinde, Gazze Şeridi'nin yarısı Hamas'ın elinde. Hamas giderek güçleniyor ve şimdi yeniden başkaldırıyor. Hamas iktidarda ve şimdi uçurtma olayları başlıyor, yarın da başka bir şey başlayacak."

'Ben Yoav Gallant değilim ve 7 Ekim politikalarının tekrarlanmasına izin vermeyeceğim'

Eleştirilere yanıt veren Savunma Bakanı Israel Katz da Gallant'ı, Aksa Tufanı'ndan önce Hamas mensuplarının sınır çitine defalarca yaklaşmasına izin vermekle suçladı.

Katz, "Ben Yoav Gallant değilim ve 7 Ekim akşamı politikalarının tekrarlanmasına izin vermeyeceğim; ne havadan ne de kimsenin çitlere yaklaşmasına müsaade ederek" dedi.

Katz sözlerini şöyle noktaladı:

"Savaş sırasında onun yönettiği ve Hamas'ın defalarca aynı noktalara dönmesine izin veren tekrarlanan baskınlar stratejisinin aksine, askerlerimizi ve topluluklarımızı korumak amacıyla ordunun bölgedeki kontrolünü sürdürdüğü, sakinlerinden ve terör altyapısından arındırılmış güçlü bir güvenlik bölgesi oluşturmak için İsrail ordusuyla birlikte çalıştık. Kimsenin burayı herhangi bir şekilde aşmasına izin vermeyeceğiz."

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