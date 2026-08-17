Gazze için Kahire trafiği: ABD heyeti Netanyahu'yla görüşecek, İsrail saldırıları sürdürüyor

Gazze'de ateşkes planına ilişkin diplomasi yeniden hızlanırken İsrail saldırılarını sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi ve damadı Jared Kushner ile Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun temsilcisi Nickolay Mladenov, pazar günü Kahire'de Mısır, Katar ve Türkiye'den arabulucularla görüşmeler gerçekleştirdi.

Diplomatik bir kaynağa göre Hamas yetkilileri de görüşmelerin bir bölümüne katıldı. Hamas lideri Halil el-Hayya'nın da Kushner, Mladenov ve arabulucuların gerçekleştirdiği bazı toplantılarda yer aldığı belirtildi.

Kushner'ın bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerin merkezinde Trump yönetiminin Gazze için hazırladığı ve son haftalarda taraflar arasındaki başlıca anlaşmazlık konusu haline gelen yol haritası bulunuyor.

Netanyahu ABD planını 'kabul edilemez' bulmuştu

Trump'ın planı Gazze'deki askeri operasyonların sona erdirilmesini, Hamas ve diğer Filistinli silahlı grupların silahsızlandırılmasını, İsrail ordusunun aşamalı biçimde Gazze'den çekilmesini ve bölgenin yeni bir Filistinli "sivil yönetim" tarafından idare edilmesini öngörüyor.

Netanyahu ise 9 Ağustos'ta ABD'nin son yol haritasını "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.

İsrail yönetiminin özellikle Hamas üyelerine yönelik suikastların durdurulması talebine karşı çıktığı bildiriliyor. Netanyahu, İsrail güçlerinin Hamas tamamen silahsızlandırılmadan Gazze'den çekilmeyeceğini savunuyor.

Hamas ise plana bağlılığını açıklarken uygulamanın İsrail'in de yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu belirtiyor. Hamas, bunların başında İsrail saldırılarının durdurulması ve İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesinin geldiğini söylüyor.

Görüşmeler sürerken Gazze vuruldu

Diplomasi trafiğine rağmen, İsrail son günlerde Gazze'ye yönelik hava saldırılarını yeniden artırdı.

İsrail ordusu pazar günü Han Yunus ve Nusayrat'ta Hamas ve İslami Cihad üyelerini hedef aldığını açıkladı.

Gazze'deki sağlık görevlilerine göre Han Yunus'taki bir çadır kampını vuran saldırıda en az beş Filistinli yaralandı. Yaralılardan biri daha sonra Nasır Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir apartmanın hedef alındığı ayrı bir İsrail saldırısında da çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail, ABD'nin baskısıyla ay başında saldırılarını bir süre azaltmıştı. Ancak son günlerde hava saldırıları yeniden başladı.

Ekim 2025'te varılan ateşkes büyük çaplı çatışmaları durdurmuş olsa da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sona ermedi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında 1.250'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Kahire'deki görüşmeler öncesinde Halil el-Hayya, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad'la da bir araya geldi. Hamas, arabuluculardan İsrail'in ateşkes ihlallerine karşı harekete geçmelerini istedi.

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