Ordu'da çocuk istismarından 3 kişi tutuklandı, 1 kişi hâlâ aranıyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğunun ortaya çıkması üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.B, M.A.T. ve B.A. çıkarıldıkları hakimlikçe "çocuğa karşı cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

İddiaya göre O.B. bir süredir görüştüğü lise öğrencisi ile birlikte olduğu anları gizli kamerayla kaydetti.

Şüpheli O.B, görüntüleri ailesine vermek ve yaymakla tehdit ettiği çocuğu başka kişilerle ilişkiye zorladı.

Çocuğun yaşadıklarını anlattığı ailesinin başvurusu üzerine Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında olayla ilgili 10 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.B, M.A.T. ve B.A. çıkarıldıkları hakimlikçe "çocuğa karşı cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili 1 kişi hakkında da arama kararı çıkarıldığı öğrenildi. (AA)