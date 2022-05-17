Ordu'da iş cinayeti: İnşattan düşen işçi hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan bir inşaatta çalışan 33 yaşındaki Recep Çelik, 11 katlı inşaatın 6'ncı katında çalıştığı sırada iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Dengesini kaybederek inşattan düşen ve ağır yaralanan Çelik, Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Çelik'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ordu Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Recep Çelik’in inşatta çalışmak için Van’dan Ordu’ya geldiği, evli ve 2 çocuk babası olduğu bilgisine ulaşılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)