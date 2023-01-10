Ordu'da çevre katliamı yaşandı: AKP'li bakan, eski bakanı yalanladı!

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin sorumlu olduğu katı atık tesisi balık ölümlerine neden oldu. Halk tepki gösterdi, eski AKP’li bakan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, ‘siyasi kişilikler ve çevreci sıfatı takan kesimlerin’ iddiası olarak gördüğü balık ölümlerini yalanladı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise balık ölümlerinin sürdüğü dereye giderek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla verilen önerge yanıtında Ordu Büyükşehir Belediyesi ile işletmeci firmaya kirlilik nedeniyle kesilen idari para cezalarını göstererek, “Utanmazlar, insanda biraz utanma olur” dedi ve Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırdı.

CHP'li Mustafa Adıgüzel kirlilik kaynağının olduğu bölgeye giderek açıklama yaptı.

Çaybaşı ilçesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen katı atık ve enerji üretim tesisinin su kaynaklarını kirleterek balık ölümlerine neden olduğu gündeme gelmişti. Ordu Çevre Derneği ile İYİP İl Başkanı Ahmet Altun, balık ve yengeç gibi su canlılarının ölümlerinin artması üzerine katı atık tesisiyle ilgili önlem alınmasını talep etmişlerdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi “O iddialar boş çıktı” diyerek “Yapılan denetimde herhangi bir kirlilik ve canlı ölümüne rastlanılmadı. Yöre halkıyla yapılan görüşmelerde, halk tarafından akarsuda herhangi bir kirlilik görülmediği belirtildi” açıklaması yaptı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise balık ölümlerine neden olan kirliliğin kaynağının olduğu bölgeye giderek Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasına sert tepki gösterdi. Adıgüzel, Bakan Murat Kurum imzasıyla verilen önerge yanıtında, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve işletmeci şirkete kesilen katı atık tesisiyle ilgili idari para cezalarını da açıkladı.

Ordu'da katı atık tesisi balık ölümlerine neden oldu

Çaybaşı ilçesi İlküvez mevkiinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesine ait katı atık ve enerji üretim tesisinin sularının ormanlık alanı ve dereleri kirleterek balık ölümlerine neden olduğu ileri sürüldü. Geçtiğimiz hafta olay yerindeki kirlilik ve balık ölümlerini yansıtan görüntüler eşliğinde konuyla ilgili ortak bir açıklama yapan Ordu Çevre Derneği ile İYİP Ordu İl Başkanı Ahmet Altun, kirliliğin devam ettiğini belirterek önlem alınmasını talep etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ormanlık alanda kurduğu katı atık tesisi

'Halk şikayet etmekten bıktı'

İYİP İl Başkanı Altun, “Çöp tesisinin kuruluş sürecinde yerinin yanlış seçim olduğunu söyledik. Orman kesilerek, kaynak suyun olduğu yere yapılmaması için direnişler yapıldı. Ancak uyarılarımız dikkate alınmadı. Halk şikâyet etmekten bıktı. Ceza kesiyorlar ancak işletmeye çöp taşıma devam ediyor. Bu kabul edilemez. Şimdi yeni kirlilik var. Balık, yengeç ölümleri arttı. Bir an önce önlem alınmalı” ifadelerini kullandı.

'Tesisin kuruluşundan beri mağduriyet yaşanıyor'

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül ise “Bu tesis yalnızca Çaybaşı ilçesi için değil, İkizce ve Ünye için de tehlikeli. Hatta kirli sular denize de ulaşabilir. Bu tesisi bir bombaya benzetebiliriz. Kuruluşundan bu yana sürekli kirli sular ve çöpler nedeniyle mağduriyet yaşanıyor. Daha önce çöp tesisi yanındaki derede balık, ormanda hayvan ölümleri gözükürken artık büyük derede de balık, yengeç ölümlerinin gözükmesi tehlikenin boyutunu göstermektedir” diye konuştu.

Belediyeden yalanlama: 'Kendilerine çevreci sıfatı takan kesimler servis etti'

Konunun gündeme gelmesinin ardından bir açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi, “O iddialar boş çıktı” başlığı ile kirliliği yalanladı.

Eski AKP’li Enerji Bakanlarından Hilmi Güler’in başkanlık koltuğunda oturduğu Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Son dönemde siyasi kişilikler ve kendilerine çevreci sıfatı takan kesimler tarafından yerel ve ulusal basında gündeme getirilmeye çalışılan, nereden, hangi dereden çekildiği belli olmayan fotoğrafları servis ederek Çaybaşı ilçesi İlküvez mevkiinde bulunan katı atık ve enerji üretim tesisinin suları kirlettiği ve balık ölümleri gerçekleştiği iddiaları boş çıktı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması

'Canlı ölümüne rastlanmadı, kirlilik görülmedi'

İddialar üzerine harekete geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bağımsız çevre laboratuvarı ve su yapıları denetim firması yetkililerini Ordu’ya gönderdi. 04.01.2023 tarihinde Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bakanlıkça yetkilendirilmiş bağımsız çevre laboratuvarı ve su yapıları denetim firması yetkililerince İlküvez katı atık ve enerji üretimi tesisi, tesisin etrafındaki su kaynakları incelendi. Yapılan denetimde herhangi bir kirlilik ve canlı ölümüne rastlanılmadı. Yöre halkıyla yapılan görüşmelerde, halk tarafından akarsuda herhangi bir kirlilik görülmediği belirtildi.”

'İnsanda biraz utanma olur'

Eski Enerji Bakanı AKP’li Hilmi Güler’in başkanlık koltuğunda oturduğu Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasının ardından kirlilik kaynağının olduğu bölgeye giden CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Utanmazlar, insanda biraz utanma olur” sözleriyle tepki gösterdi.

Ordu'da yaşanan balık ölümlerinden belediyenin katı atık tesisinin sorumlu olduğu iddia edildi.

'Milletin gözünün içine baka baka yalan bir açıklama'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un imzasını taşıyan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ilgili firmaya kirlilik nedeniyle kesilen cezaların belgelerini gösteren CHP’li Adıgüzel, “İlküvez çöp tesisinden salınan zehirli suyun çevreyi ve içme sularını zehirlediği ile ilgili tespitleri ve Ordu Büyükşehir ve ilgili firmaya yazılan cezalar. Dahası da var. Buna rağmen Ordu Büyükşehir'den milletin gözünün içine baka baka baştan sona yalan bir açıklama en hafif tabiriyle ile tam bir utanmazlıktır. Böyle olmayacak. Buradan açık bir çağrı yapıyorum. Hilmi Güler, yüreğin yetiyorsa gel beraber oraya gidelim. Atık havuzunda söz verdiğin arıtma var mı, derelerde ne var birlikte tespit edelim” dedi.

Cumhuriyet savcılarına 'dezenformasyon yasası' çağrısı

Kirlilik kaynağının olduğu bölgeden Cumhuriyet savcılarına da seslenen Adıgüzel, “Bir çağrım da Cumhuriyet savcılarına. Ordu Büyükşehir'den yapılan bu açıklama kamuoyunu yanıltmaya yönelik kurumsal bir operasyondur. Yeni çıkarılan dezenformasyon yasası kapsamında değerlendirilip ilgili kurum ve sorumluları hakkında işlem yapılmalıdır” diye konuştu.

Bakan Kurum tesise kesilen kirlilik cezalarını açıklamıştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in katı atık tesisinin çevreyi kirletmesiyle ilgili soru önergesine 23 Kasım 2022 tarihinde verdiği yanıtta şunları kaydetmişti:

Bakan Murat Kurum imzalı önerge yanıtı

“25.02. 2020 tarihinde düzenli depolama tesisinden sızan atık sular sebebiyle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 88.499,00, TL idari para cezası uygulanmıştır. Ordu Yenilenebilir Enerji Elek. Ür. San. Ve Tic. A.Ş. ile Ordu Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda 27. 03. 2020 tarihinde Ordu Yenilenebilir Enerji Elek. Ür. San. Ve Tic. A.Ş. sahayı teslim almış ve depolama tesisinde bulunan aksaklıkların giderilmesi için çalışmalara başlanmıştır. İl Müdürlüğümüz gözetiminde 01.12 ve 01. 01. 2022 tarihlerinde alınan numunelerde tesisin alt kotunda bulunan Boyalıyazı deresinde kirlilik gözlemlenmiştir. Analiz sonuçları doğrultusunda Ordu Yenilenebilir Enerji Elek. Ür. San. Ve Tic. A.Ş.’ye 14.04.2022 tarihinde 96.561,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.”

Bakanlık belediyeye eksiklerin giderilmesi için süre vermiş

Bakan Murat Kurum imzasını taşıyan önerge yanıtında, katı atık tesisini işleten firmaya kirlilik nedeniyle 20 Temmuz 2022 tarihinde de 263 bin 32 lira idari para cezası uygulandığı belirtilerek şu ifadelere yer veriliyor:

Bakan Kurum, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilgili şirkete kesilen para cezalarını açıkladı.

“Söz konusu düzenli depolama tesisiyle ilgili olarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı müteselsilen sorumlu bulunduğundan gerekli takiplerin kendileri tarafından yapılması, belirtilen eksikliklerin giderilerek 90 günlük süre içerisinde İl Müdürlüğümüze bilgi verilmesi istenmiştir.”