Ordu Valisi ihaleye katıldı, 1 milyon lira ödeyip güreş ağası oldu

Ordu’nun AKP’li Korgan Belediyesi, Orman Gülü Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında yağlı güreş turnuvası düzenledi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, altı saat süren güreş müsabakasına, AKP'li Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Korgan Kaymakamı Mikail Ersöz, AKP İl Başkanı Halit Tomakin ve AKP Ordu Milletvekilleri katıldı. Programda ihaleyle “Güreş Ağası” seçimi yapıldı. Ordu Valisi Tuncay Sonel, 1 milyon lira bedelle ihaleye katılıp ‘Güreş ağası' oldu.

Sonel güreş ağası kostümünü Korgan Kaymakamı Ersöz'e verdi. Güreş alanında ‘'Ağalık yarışmasını kazanan sayın Valimiz Tuncay Sonel 1 milyon TL'lik yardımın Korganlı kardeşlerimize harcanması için değerli başkanımız Tuncay Kiraz'a talimat vermiştir” anonsu yapıldı.

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Valiye soruyorum, bu parayı cebinden mi vereceksin? Cebinden vereceksen nereden buldun? Devletin parasından mı vereceksin? Eğer devletin parasından vereceksen böyle bir hakkın var mı?” diye sordu.