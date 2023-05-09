Ordu-Giresun Havalimanı'nda yeni ihale: Müteahhidin sorumsuzluğunu kamu ödeyecek

2015 Mayıs ayında, seçim öncesi açılışı yapılan Ordu-Giresun Havalimanı'nın temelinde çökme tespit edildi. Bilimsel makale ile saptanan çökmenin tadilatı için açılan ihale ise yeni bir usulsüzlük iddiasını gündeme getirdi.

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, proje onay tarihinden 15 yıl sonraya kadar yaşanacak aksaklıklardan şirketler sorumlu olmasına rağmen yeni bir ihale ile tadilata gidilmesinin kamuyu zarara uğratacağını yazdı.

Ağırel'in "Kıyma ile havalimanı arasında ne ilişki var demeyin" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Türkiye’nin ve Avrupa’nın deniz üzerine kurulan tek havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı’nın altyapı ihalesi 2011 yılında yapıldı. Cengiz+İçtaş ortak girişimi 144 milyon TL bir bedel ile kazandı. Havalimanının resmi açılışı ise 2015 Mayıs ayında yapıldı. Açılış tarihi başka bir zaman olmasına rağmen 2015 Haziran seçimlerinden hemen bir ay önceye çekildi.

Tanıdık geldi değil mi? Aynısı şu anda da yapılıyor.

Aradan üç yıl geçtikten sonra dolgularda oturma tespit edilmiş.

(...)

Yeni ihale düzenlemişler.

DHMİ Genel Müdürlüğü (2023/297470 ihale kayıt no ile) 239 milyon 790 bin TL yaklaşık maliyet ile ihale düzenledi.

İhaleyi 227 milyon 270 bin TL teklif veren EMT İnşaat adlı firma kazandı.

İkinci ihaleyi alan firma da AKP döneminin ihale şampiyonlarından. Firmanın sitesini açın bakın.

Gaziantep Havalimanı Terminal ve Apron yapımı, Kastamonu Havalimanı Apron Genişletme, Muğla Sıtkı Koçman Devlet Hastanesi inşaatı gibi çok fazla proje yapmış tecrübeli bir firma. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Doğan.

Bu oluşan durum kamu zararı değil midir?

İhale kanununa göre yapan firma neden oluşan hasarı tamir etmiyor da yeni ihale ile yoksul halkın vergisi başka firmalara veriliyor?"