Ordu Çaybaşı Belediyesi iştiraki şirkette işçiler greve çıktı

Ordu’da, Çaybaşı Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında; ÇAYBEL A.Ş. işçileri için yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. İşçiler, grev başlattı.

Belediye önünde, işçilerle birlikte açıklama yapan Belediye İş Sendikası Ordu Şube Başkanı Kadir Altun, “Çaybaşı Belediyesi iştiraki ÇAYBEL A.Ş’de çalışan işçilerimizin toplu iş sözleşme görüşmelerinde işveren ile bir anlaşma sağlanamadı. İşçilerimiz, Anayasanın ve yasaların vermiş olduğu hakkı kullanarak 2 Şubat 2023 günü bugün tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen greve çıkmak zorunda kalmıştır” dedi.

Belediye İş Sendikası ile Ordu Çaybaşı Belediyesi arasında ÇAYBEL A.Ş. işçileri için yürütülen toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamadı. Süreç içinde 9 işçi, işten çıkarılmıştı. Çaybaşı Belediyesi alınan grev kararına itiraz etmişti. Mahkeme, sendikanın lehine karar verince, grev kararı bugün uygulanmaya başlandı.

ANKA'dan Gençağa Karafazlı'nın haberine göre belediye önünde toplanan işçiler adına açıklama yapan Belediye İş Sendikası Ordu Şube Başkanı Kadir Altun, şunları söyledi:

“Tek amacı insanca yaşamak için hak ettiği ücreti talep eden işçilerimiz adına bu süreci yürüten Belediye İş Sendikamız, gücünü de sadece Anayasamızın ve yasalarımızın vermiş olduğu yetki ile yapan, toplu iş sözleşmelerini öncelikle masada bitirmeyi hedefleyen bir sendikadır. Çaybaşı Belediyesi iştiraki ÇAYBEL A.Ş.’de çalışan işçilerimiz için de insanca çalışmak ve insanca yaşamak için enflasyon karşısında ezilmediğimiz bir ücret talep ettik. Ne yazık ki Sendikamız tüm iyi niyetli çabalarına rağmen bir sonuç alamamıştır.

İşveren işçilerimizin haklı taleplerini görmezden gelerek, aba altından sopa göstermeye devam etmiş, maalesef haksız, keyfi, hukuka, ahlaka, hiçbir evrensel değerlere sığmayan, 9 işçi arkadaşımızı haklarını savunduğu için iş akitlerini fesih etmiştir.

Yaşadığımız bu güzel ülkemizin geldiği son nokta içler açısıdır. Hukukun ayaklar altına alındığı, kendi vatandaşını hor gören, ekonomik ve sosyal burhan hat safhaya ulaşmıştır. Açlık sınırının 8.864,00 TL ye ulaştığı bu günlerde, açlık sınırını bizlere reva görmeyen Çaybaşı Belediyesi yöneticileri, bir de 9 işçimizin bu kış gününde emeği ile ekmeği ile oynamıştır. Biz emekçiler geçim derdindeyiz. Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntı en çok biz emeği ile geçinen insanların, işçinin, emeklinin, memurun, çiftçinin omuzlarında. Bizim tek isteğimiz alın terimizin karşılığıdır. Çaybaşı Belediyemizin sayın yöneticilerine bir kez daha sesleniyoruz. İş akitleri fesihedilen işçilerimizin işe dönüşlerini bir an evvel yapınız. Bu süreci grev olmadan masada bitmesi için ısrarlı çağrıma kulak verin. Gelin bu mağduriyeti el birliği ile çözelim.”