ORC'tan 5 il için seçim anketi: İttifaklarda son durum

Önümüzdeki yıl Haziran ayında yapılması beklenen seçimlere ilişkin ORC Araştırma bu ay 5 farklı ilde gerçekleştirdiği anketlerin sonuçlarını açıkladı. Konya, Antalya, Muğla, Afyonkarahisar ve Denizli'de ORC Araştırma'nın yaptığı çalışmalara göre Millet İttifakı destek kazanmış durumda.

ORC yaptığı ankette yurttaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 30,2'si AKP cevabı verirken, yüzde 24,5'i CHP dedi. İYİP'e destek yüzde 18,7 çıkarken, söz konusu 5 ilde HDP'yi destekleyenlerse yüzde 7,3, MHP ise 6,3 oldu. Gelecek Partisi diyenler yüzde 3,5, DEVA Partisi yüzde 2,4, BTP diyenler yüzde 1,8, BBP diyenler yüzde 1,7, TDP diyenler ise yüzde 1,5 çıktı.

Böylece Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 38,2 ölçülürken, Millet İttifakı'na olan destek ise 49,1 oldu.

ORC'un paylaştığı illere göre sonuçlarsa şöyle:

Kaynak: ORC Araştırma

Daha önce aynı kurum, 07 -10 Ekim 2022 tarihleri arasında 42 ilde yaptığı çalışmalarda Cumhur İttifakı'na yüzde 36,5, Millet İttifakı'ne yüzde 43,2 oy öngörmüştü.