26 ilde son anket sonucu: En fazla oyu AKP aldı

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 5-14 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil toplamda 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Ankete göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP'nin oy oranı yüzde 38,4, CHP'nin oy oranı yüzde 23,5 ve İYİP'in oy oranı ise yüzde 11,0 oldu.

Ankete göre karasızların oyu dağıtılmadan ortaya çıkan yüzdelere göre; HDP yüzde 8,5, MHP yüzde 7,2, Zafer Partisi 1,2, DEVA Partisi yüzde 1,1, Yeniden Refah Partisi yüzde 0,9, Saadet Partisi yüzde 0,7, Gelecek Partisi yüzde 0,7, Büyük Birlik Partisi yüzde 0,6, Memleket Partisi yüzde 0,6 oy aldı.

Yüzde 9,2 ise kararsız olarak oy kullandı.

Asal Araştırma Ekim ayı anketi

"Bu Pazar Milletvekili Seçimi Olsa"

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra

• AKP:%38.4

• CHP:%23.5

• İYİP:%11.0

• HDP:%10.7

• MHP:%9.1

• Zafer:%1.5

• DEVA:%1.4

• Y. Refah:%1.1

• SP:%0.9

• GP:%0.9

• BBP:%0.8

• MP:%0.7

Türkiye Raporu anketi: 'Cumhur' ile 'Millet' arasındaki fark yüzde 1'den az

Türkiye Raporu'nun son anketine göre de ittifaklar arasındaki fark yüzde 1'in de altına düştü. Şirketin resmi internet sitesinde yayınlanan verilere göre AKP ve MHP'nin bir arada bulunduğu Cumhur İttifakı ile CHP ve İYİP öncülüğündeki Millet İttifakı arasındaki fark, yüzde 1'den de az.

Buna göre Ekim 2022'de 'Cumhur'a destek yüzde 30,8 olarak belirlendi. Tercihini 'Millet'ten yana kullanacağını söyleyenlerin oranıysa yüzde 30.

Söz konusu araştırmada kararsızların oranı yüzde 13,3 olarak belirlendi. HDP'nin oranı ise yüzde 9,1.