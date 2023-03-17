ORC Araştırma'nın son anketi: Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı 10'un üzerinde

ORC Araştırma şirketi, seçimlere ilişkin son araştırmasından sonuçlarını paylaştı.

ORC Araştırma 11-15 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği seçim anketinde yurttaşlara "Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?" diye sordu.

"ORC'nin Seçmen Eğilimleri Araştrırması/ Mart 2023" anketinin sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 53,1, Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 42,3 olarak açıklandı.

Diğer adaylar Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 3,1 iken Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 1,5 oldu.

ORC, ayrıca anket katılımcılarına, 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye sordu. Sonuçlar şöyle: