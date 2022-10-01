ORC Araştırma yayımlamadıkları anket sonucunu açıkladı

ORC Araştırma Şirketi Genel Müdürü Mehmet Pösteki, henüz yayınlanmamış bir anket verisini paylaştı.

Sözcü yazarı Ruhat Mengi’ye konuşan Pösteki, "'Kılıçdaroğlu-Erdoğan yarışında tercihiniz ne olur?' sorusuna yaklaşık yüzde 38-38 gibi kafa kafaya bir durum çıktı” dedi.

Pösteki, “Geri kalan seçmen bu iki adayın yarışında kararsız olduğunu ifade ediyor. Oldu ki Kemal Kılıçdaroğlu masadan kalktı ve aday oldu, ben söz konusu belediye başkanlarının onun karşısına geçip aday olabileceğini düşünmüyorum, vatandaşın da buna tepki göstereceğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.