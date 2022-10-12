ORC Araştırma son anket sonucunu açıkladı

Siyasi partilerin normal şartlarda Haziran 2023'te yapılması planlanan seçimler için çalışmaları sürerken anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara bir yenisi daha eklendi. ORC Araştırma son seçim anketi sonuçlarını paylaştı.

Araştırma 7 -10 Ekim 2022 tarihleri arasında, 42 ilde 3 bin 680 katılımcıyla yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirildi. Ankette yurttaşlara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Ankette ittifakların durumuna da yer verildi. Buna göre, Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 36,5 olurken Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 43,2'ye ulaştı.

Öte yandan MHP'nin yüzde 6,3 oy oranıyla baraj altında kaldığı görüldü.

Partilerin aldığı oy oranları ise şu şekilde oldu: