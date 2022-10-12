Anket şirketleri aksini söylüyordu: AKP kendi oy oranını açıkladı

Yayımlanan son anketlerde oy oranının yüzde 30'larda olduğu öne sürülen AKP, 'yüzde 41' iddiasında bulundu.

Haber Merkezi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partilerine geldiğini belirttiği anket sonuçlarını açıkladı.

DHA'nın haberine göre Şen "Ekim ayı itibariyle AK Partimizin oy oranı yüzde 41... Küsürü de var. Küsürünü muhalefet partilerine hediye ediyoruz. Partimizin gençlik kollarının üye sayısı birçok partinin üye sayısından daha fazla" iddiasında bulundu. 

Yapılan son anketlerde AKP'nin oy oranında düşüş yaşandığı belirtilirken, birçok anket şirketi AKP'nin yüzde 30'ların başında ya da bir miktar altında olduğunu öne sürüyordu.

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