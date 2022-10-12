'Sedat Peker tüm hazırlıklarını tamamladı, 150 kişi onu koruyor'

Gazeteci Seyhan Avşar, Halk TV'de yayınlanan 'Kayda Geçsin' programında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin sosyal medya paylaşımı yapmasına izin vermediği Sedat Peker'e ilişkin konuştu.

Peker'in seçim döneminde videolar paylaşmak konusunda kararlı olduğuna dair bilgiler geldiğini söyleyen Avşar, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin bildiği gibi Sedat Peker'in üzerinde dijital tecrit var. Sedat Peker'e hukuki olarak verilen bir ev hapsi kararı yok ama evden çıkışı bile yasak. Peker'in çocukları sadece okula gidebiliyor. Geçen ay içerisinde sadece 1 kez dışarı çıkabilmiş. Arap Emirlikleri'nin 150 kişilik bir ekibi Peker'i koruyor ve aile içerisinden güvendiği 2 koruması var. 150 korumayla dışarı çıkmak bir işkence haline gelmiş durumda. Evden nadir çıktığı durumlarda sinyaller kesiliyor. Telefon trafiği ve sosyal medya paylaşımları ise hiç olmuyor. Durum bu kadar ciddi. Sedat Peker kanadında gerginlikler de var. Bunlardan bir tanesi Araplar ile ABD ilişkisindeki bozulma. İkinci durum ise Araplar ile Türkiye arasındaki ilişkinin son dönemlerde ılımanlamaya başlaması. Bu da Peker'in her an 'Türkiye'ye iade edilebilir' gündemini doğuruyor. Bu yüzden Peker cephesini kaygılandırıyor. Peker'in herhangi bir pasaportu olmadığı için resmi olarak sığınma talebinde de bulunamıyor. Peker, sonucu ne olursa olsun susmayacağım ve konuşacağım dediği açıklamalar var. Peker'e yakın kaynaklar, Peker'in canıyla ilgili kaygısının olmadığı, sadece eşi ve çocukları için bir güvenlik kaygısı yaşadığını söylüyorlar. Yakın kaynaklar, tüm hazırlıklarının tamam olduğunu, seçim sürecinde videoların yayınlanacağını, Peker'de video bekleyenlerin bundan tereddüt etmeyeceği mesajını veriyorlar."