ORC anket sonucu açıkladı: Cumhur İttifakı 17 puan birden kaybetti

ORC araştırma şirketi, Bursa'da gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını yayınladı.

ORC araştırma şirketi Bursa'da 2 bin 450 kişiyle yüz yüze görüşerek seçim anketi yaptı. Anket şirketi, katılımcılara, 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye verirsiniz?' diye sordu. Anketin sonuçlarına göre "AKP'ye oy veririm" diyenler yüzde 34,3 olurken bu AKP'nin 2018 seçimlerindeki oylarından 12 puan daha az.

Ankete göre aynı zamanda "CHP'ye oy veririm" diyenler yüzde 24,1 oldu. 2018 genel seçimlerinde CHP Bursa'da yüzde 22,7 oy aldı.

"İYİP'e oy veririm" diyenler yüzde 20,6, MHP'yi destekleyenler ise yüzde 5,1 oldu. 2018'de İYİP Bursa'da yüzde 12,4, MHP ise yüzde 10,7 oy almıştı.

HDP'ye oy vereceğini beyan edenler ise yüzde 4,2 oldu. Bu 2018'deki HDP oylarınan 1,5 puan daha düşük.

Ankete göre bir önceki seçime kıyasla Millet İttifakı Bursa'da oylarını 12 puan artırdı.

Ankete göre Cumhur İttifakı'nın Bursa'daki oy oranı ise yüzde 39,4 olarak ölçüldü.

Bir önceki seçimde Cumhur İttifakı Bursa'da yüzde 56,9 oy almıştı. Buna göre 2018 seçimlerinden bugüne kadar Cumhur İttifakı Bursa'da 17 puan oy kaybetti.