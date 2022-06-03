ORC anket sonucu açıkladı: AKP iki ilde büyük oy kaybetti

ORC anket şirketinin Aydın ve Denizli'de yaptığı seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı.

Anket sonucuna göre Denizli'de ilk sırayı yüzde 32,5'le AKP aldı. AKP'nin bir önceki seçime göre oy kaybı yüzde 8'in üzerinde oldu.

Ankette CHP yüzde 30,3'le ikinci sırada, İYİP yüzde 24,8'le üçüncü sırada yer aldı.

Aydın'da ise ilk sırayı yüzde 32,1'le CHP aldı. İYİP yüzde 27,3'le ikinci, AKP yüzde 26,7'yle üçüncü parti oldu. Bu kentte İYİP oy oranını yüzde 12 oranında artırırken, AKP'nin oyu ise yüzde 5'in üzerinde azalmış görünüyor.