Gezi'de yaralanan yurttaştan Erdoğan'a 'sürtük' yanıtı

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle yaralanan Aydın Aydoğan, dönemin başbakanı, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında 2013’te söylediği sözler nedeniyle "halkı sosyal, sınıf ve bölge üzerinden ayrıştırdığı" gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusunda Erdoğan'ın o dönem yine Gezi eylemcileri için söylediği "çapulcu", "hain", "kemirgen", "barbar", "terörist" ve "dış mihrakların piyonu" gibi sözlerine yer verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nun suç duyurusuna takipsizlik vermesi üzerine Aydoğan Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gitti ancak AYM'de Erdoğan'ın sözleri "fikir özgürlüğü" kapsamında değerlendirildi.

Suç duyurusu sonrası darp edildi, polisler ceza aldı

Hatta Aydın Aydoğan suç duyurusu sonrası polisler tarafından evinin yakınlarında gözaltına alındıktan sonra "kötü muameleye" maruz kalıp darp raporu almış ve Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulunmuştu. AYM, takipsizlik kararı verilerek kapatılan dosyada polislerin "kötü muamele yasağını" ihlal ettiğine hükmetmişti. Aydoğan'a 45 bin lira tazminat ödenmesine ve ilgili emniyet müdürüyle polis memurlarının yargılanmasına karar verilmişti.

'Bu sözler kabul edilebilecek sözler değil'

Aydoğan, Erdoğan'ın daha önce sarf ettiği sözlerini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşımış ve henüz dava sonuçlanmamışken Gezi eylemcilerine söylenen "sürtük" sözü büyük tepki çekti. soL'a konuşan Aydoğan, "Bu sözler kabul edilebilecek sözler değil" derken, yine suç duyurusunda bulunacağını "tarihe not düşmek için" diyerek duyurdu.

Aydın Aydoğan

'Suç duyurusunda bulunacağız'

Aydoğan şöyle konuştu:

"Bu ülkede mülki idarede en üst seviyede birinin bu sözleri sarf etmesi bizim için yaralayıcı. Bizler Gezi'ye katılanlar olarak bu söylemleri kabul etmiyoruz. 2014'te söylediği sözleri de kabul etmemiştik, mahkemeye vermiştik. Ben AİHM'e kadar götürdük dosyayı. Ancak oradan herhangi bir karar çıkmadı henüz, bekliyoruz.

Ben şikayetçi olmaya gittiğimde savcılar benim şikayetimi almamıştı. Akşam 17.00'ye kadar bekleyip nöbetçi soruşturma savcısı almak zorunda kalmıştı. Erdoğan burada konuşurken cüretkar davranıyor, çünkü biliyor ki adalet, hukuk elinde. İstediği gibi karar çıkartabiliyor. O yüzden böyle toplumun bütün kesimlerini kapsayacak şekilde 'cesur' hakaret edebiliyor. Erdoğan konuştuğunda 'fikir özgürlüğü' kapsamında değerlendirilebiliyor ancak bir siyasi isim, bir yurttaş konuştuğunda hakkında suç duyurusunda bulunuluyor, hapis cezası veriliyor. Bu sözler kabul edilebilecek sözler değil. Tarihe not düşmek için yine suç duyurusunda bulunacağız. Cumhuriyet savcılarını da göreve çağırıyoruz."