ORC 4 kentteki anket sonuçlarını açıkladı: AKP'de büyük düşüş

ORC Araştırma Kayseri, Malatya, Urfa ve Yozgat anket sonuçlarını açıkladı.

Buna göre AKP'nin Kayseri'de yüzde 50,6 olan önceki seçimdeki oy oranı yüzde 38,4'e gerilemiş görünüyor.

Benzer şekilde AKP'nin yüzde 53,9 oy aldığı Malatya'daki oy oranı anket sonucuna göre yüzde 42,5'a gerilemiş durumda.

Urfa'da 52,7 olan oy oranı yüzde 43,1'e gerilerken, yine ankete göre AKP'nin Yozgat'taki oy oranı da yüzde 12,2 azalarak 41,4'e geriledi.

Bu dört ilde aynı zamanda MHP oylarında da düşüş görülürken, AKP oyları düşse de 4 kentte de ilk sırada yer alıyor.

Kayseri'de ikinci sırayı yüzde 19,5'le İYİP, Malatya'da 20,4'le CHP, Urfa'da 21,4'le HDP, Yozgat'ta 16,5'le MHP aldı.