'Oraya gelip hepinizi dövesim var' sözlerine Hande Fırat'tan canlı yayında yanıt

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında sosyal medyadan gelen mesaj gerginlik yarattı.

Programaa geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında Demokrat Parti (DP) vekili Cemal Enginyurt ile tartışma yaşadıktan sonra Enginyurt'un koruması tarafından darbedilen Latif Şimşek konuk oldu.

Latif Şimşek'in "Enginyurt saldırıyı planladı. Gidip darp raporu aldım, Emniyet'e bıraktım ve şikayetçi oldum" dediği sırada Hande Fırat özür dileyerek araya girdi. Elindeki telefondan sosyal medyadan yapılan yorumları okuyan Fırat, "Oraya gelip Hande dahil hepinizi dövesim var. Bay Kemal'e yumruk atıldığında bıyık altından gülüyordunuz" mesajına tepki gösterdi.

'Gelsene, hadi gel bekliyorum'

Fırat, "Bak şimdi bak Allah aşkına. Böyle şeylere çok sinirlenirim. Hadi canım oradan. Kimsin sen? Kim bu adamın adı belli mi? Bak bunların hepsi dava konusu, çok da severim. Gelsene, hadi gel bekliyorum seni her kimsen, hadi gel" dedi.