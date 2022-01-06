Oppo'da yüzlerce işçi işten çıkartıldı

İstanbul Tuzla'da üretim yapan Çinli sermayeli ve devlet destekli akıllı telefon markası Oppo fabrikasında 500'ün üzerinde işçi telefonla işten çıkarıldı.

Birçok işçinin kıdem tazminatı süresinin dolmasına birkaç gün kala ekonomik kriz bahane edilerek işten çıkarılması işçilerin tepkisine neden oldu.

Öte yandan "küçüleceğini" açıklayarak işten çıkarmalara başladığını öne süren şirketin internet sitelerinde iş ilanı vermesi de büyük öfkeyle karşılandı.

İşçilerden direniş kararı

Türk Metal sendikasının örgütlü olduğu fabrikada sendikanın işçileri yalnız bırakması da işçilerin dile getirdiği sorunlardan.

Bugun fabrika önünde buluşan işçiler, tepkilerini bir kez daha dile getirdi.

Direniş kararı alan işçiler, yarından itibaren fabrika önünde eylemlere başlayacak.