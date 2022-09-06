OPEC+ fiyatları desteklemek için petrol üretimindeki kesintiyi kabul etti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC+), fiyatların iyileştirilmesi için bir yılı aşkın bir süreden sonra petrol üretiminde kesinti yapmayı onayladı.

Örgüt, Ekim ayı itibariyle petrol üretiminin günlük 100 bin varile düşürüleceğini açıkladı. Örgüt tarafından yapılan açıklamada "piyasadaki gelişmeler" doğrultusunda 5 Ekim'de üretim miktarının yeniden görüşülebileceği kaydedildi.

ABD yüksek enflasyon nedeniyle örgüte fiyatların düşmesi için üretimin artırılması yönünde örgüte baskı yapıyordu.

Suudi Arabistan ve Rusya öncülüğünde 23 ülkenin üyesi olduğu OPEC+, en son pandemiyle birlikte 2020 yılında büyük miktarda üretim kesintisi yapmıştı. Petrol üretimi, geçtiğimiz yıl yeniden artırılmaya başlanmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük saldırısıyla varil başına 140 dolara çıkan petrol fiyatları, resesyon endişesi nedeniyle 100 dolara kadar düşürülmüştü.