ABD’den Rusya petrolüne tavan fiyat uygulanması hakkında açıklama: 'En güçlü araçlardan biri’

Rusya petrollerine tavan fiyat uygulanmasına dair kararın alınmasının ardından ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, tavan fiyat için ‘Sahip olduğumuz en güçlü araçlardan biri’ tanımlaması yaptı.

Başını ABD’nin çektiği Rusya petrollerine tavan fiyatı uygulanmasına ilişkin plan G7 maliye bakanları ile birlikte onaylamıştı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, uygulamaya ilişkin planın onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Tavan fiyat, enflasyonla mücadele etmek ve ABD ve dünya genelindeki çalışanlar ile işletmeleri küresel aksamaların neden olduğu fiyat artışlarından korumak için sahip olduğumuz en güçlü araçlardan biri” dedi.

Yellen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da başlattığı savaşı finanse etmek için ihtiyaç duyduğu gelirden yoksun bırakıldığını belirterek, “Tavan fiyat, enflasyonla mücadele etmek ve ABD ve dünya genelindeki çalışanlar ile işletmeleri küresel aksamaların neden olduğu fiyat artışlarından korumak için sahip olduğumuz en güçlü araçlardan biri" değerlendirmesi yaptı.

G7 maliye bakanlarının aldığı kararın Rus maliyesine büyük bir darbe indireceğini öne süren Yellen, Rusya ekonomisinin ve Ukrayna’da savaşma becerisinin bozulacağını kaydetti. Yellen, "Rusya'nın büyük indirimlerle ikili petrol ticareti için acele pazarlık yapma girişimleriyle tavan fiyatının etkisini şimdiden görmeye başladık. Gelecek haftalarda tavan fiyat uygulamasını tamamlamak için hızla ilerlerken, G7 müttefiklerimizle ve yeni koalisyon ortaklarımızla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadesini kullandı.

Planın onaylanması ile ilgili maliye bakanlarının yaptığı açıklamada ise tavan fiyat seviyesinin "bir dizi teknik girdiye dayalı olarak" daha sonra belirleneceğine dikkat çekildi.