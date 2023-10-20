Onursal Adıgüzel'den çok derin Gezi analizi: 'Gezi olayları siyasete alet ediliyor, edilmemeli'

Halkın üzerindeki ölü toprağını attığı Haziran Direnişi, AKP karanlığına karşı ayağa kalkışın simgesi oldu. Yıldönümlerine sığmayan direniş, boyun eğmeyenler için de her dönem referans noktası oldu.

Haziran Direnişinin 2017 yılındaki 4'üncü yılı anmasına katıldığı gerekçesiyle CHP'nin Parti Meclisi üyesi Onursal Adıgüzel hakkında ''Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Dokunulmazlığı kalkan Adıgüzel bugün savcılıkta ifade verdi.

İfadenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Adıgüzel, sözlerine cumhuriyet tarihinin en büyük halk hareketlerinden biri olan Haziran Direnişinden ''Gezi olayları'' diye bahsederek başladı. Ardından baskın sloganı ''Hükümet istifa'' olan direnişin ''siyasallaştırılmamasını'' istedi:

''4'üncü yılında da milletvekili olarak anma etkinliğine katılmıştık. Bugün de anma etkinliğine katıldığımız için suçlanıyoruz ve ifademizi verdik. Gezi kadar barışçıl bir eylem, hepimizin onuru olan bir eylem bugün siyasete malzeme ediliyor. Bu toplumsal kamuoyu açısından vicdanları yaralayan bir durum. Biz de ifademizi verdik ve bu barışçıl eylemin artık siyasete alet edilmemesi gerektiğini, hala Gezi olayları sebebiyle hiçbir suçu olmadan hapiste yatan arkadaşlarımız var, onların da aslında bu siyasete malzeme edilen durumdan çıkarılıp ailelerine kavuşması gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda ifademizi verdik bundan sonrası yargının kararı"