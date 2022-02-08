Onur Yürüyüşü'ne katıldığı için yargılanan 8 kişi beraat etti

İstanbul Beyoğlu’nda 26 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne katılan ve polis müdahalesiyle karşılaşan LGBTİQ+ aktivistlerinden 8’i gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında iddianame hazırlanan 8 kişinin, ‘kanuna aykırı yürüyüşe katılmak ve ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak’ suçlamasıyla 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapsi istenmişti.

Davanın İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan karar duruşmasına, sanıkların avukatı Sevda Nur Bayram ile 4 sanık katıldı.

Avukattan beraat talebi

Avukat Sevda Nur Bayram, önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyleyerek, “Görüntülerde ihtar ve gözaltına alınma anına ilişkin bir şey yok. Görüntülerin bilirkişiye gönderilmesine gerek yok. Müvekkillerin beraatını talep ederiz” dedi.

Savcı beraatlarını istedi

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı da söz konusu eylemlerin şiddet ve tehdit unsuru içermemesi gerekçesiyle tüm sanıkların beraatı yönünde karar verilmesini istedi.

8 sanığa da beraat

Kararını açıklayan mahkeme, atılı suçun unsurlarının oluşmadığının anlaşıldığını belirterek, sanıkların tamamı hakkında beraat kararı verdi. (ANKA, Fahrettin Öztürk)